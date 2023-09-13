Украинский политолог Дацюк заявил, что Киев может отправить подростков на фронт

Подростки на Украине могут оказаться на фронте из-за нехватки личного состава ВСУ, заявил украинский философ и политолог Сергей Дацюк.

Он подчеркнул, что если конфликт будет затяжным, то на фронт отправятся все, в том числе подростки.

«Потому что так устроена жизнь. Если мы дерёмся до конца, то мы дерёмся до конца. И дети тоже на каком-то этапе включаются в войну. Есть страны, которые это продемонстрировали, вы от этого никуда не денетесь», — заявил Дацюк в интервью YouTube-каналу «Александр ШЕЛЕСТ».

Ранее сообщалось, что на Украине женщины — медики и фармацевты обязаны будут встать на воинский учёт с 1 октября текущего года.

11 сентября глава пресс-службы Сухопутных войск Украины Владимир Фитьо заявил, что с 1 октября в стране начнётся постановка женщин-медиков на воинский учёт, однако мобилизовывать их сразу никто не будет.