Узнать больше

Украинский политолог Дацюк заявил, что Киев может отправить подростков на фронт

Короткая ссылка
Подростки на Украине могут оказаться на фронте из-за нехватки личного состава ВСУ, заявил украинский философ и политолог Сергей Дацюк.
Украинский политолог Дацюк заявил, что Киев может отправить подростков на фронт
  • AP

Он подчеркнул, что если конфликт будет затяжным, то на фронт отправятся все, в том числе подростки.

«Потому что так устроена жизнь. Если мы дерёмся до конца, то мы дерёмся до конца. И дети тоже на каком-то этапе включаются в войну. Есть страны, которые это продемонстрировали, вы от этого никуда не денетесь», — заявил Дацюк в интервью YouTube-каналу «Александр ШЕЛЕСТ».

Ранее сообщалось, что на Украине женщины — медики и фармацевты обязаны будут встать на воинский учёт с 1 октября текущего года.

11 сентября глава пресс-службы Сухопутных войск Украины Владимир Фитьо заявил, что с 1 октября в стране начнётся постановка женщин-медиков на воинский учёт, однако мобилизовывать их сразу никто не будет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить