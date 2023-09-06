На Украине женщины-врачи обязаны встать на воинский учёт с 1 октября
- РИА Новости
Его слова приводит издание «СТРАНА.ua».
Отмечается, что женщины других профессий могут встать на воинский учёт в добровольном порядке.
Ранее сообщалось, что Минобороны Украины выпустило приказ, по которому ряд ограниченно годных к военной службе мужчин будут призывать во время мобилизации.
По данным ТАСС, власти собираются лишить права на отсрочку от мобилизации более 180 тыс. мужчин старше 30 лет, которые получают второе и последующее образование.