На Украине женщины-врачи обязаны встать на воинский учёт с 1 октября

На Украине женщины — медики и фармацевты обязаны будут встать на воинский учёт с 1 октября текущего года, заявил представитель украинского президента в Верховной раде Фёдор Вениславский.

Его слова приводит издание «СТРАНА.ua».

Отмечается, что женщины других профессий могут встать на воинский учёт в добровольном порядке.

Ранее сообщалось, что Минобороны Украины выпустило приказ, по которому ряд ограниченно годных к военной службе мужчин будут призывать во время мобилизации.

По данным ТАСС, власти собираются лишить права на отсрочку от мобилизации более 180 тыс. мужчин старше 30 лет, которые получают второе и последующее образование.