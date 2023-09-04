Более 180 тысяч мужчин на Украине могут лишиться отсрочки от мобилизации
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ, внесённый в Верховную раду, который появился на сайте парламента.
Утверждается, что авторы разработанного законопроекта прямо признают, что соответствующая мера направлена «на увеличение мобилизационных возможностей» украинской армии.
Ранее сообщалось, что Минобороны Украины выпустило приказ, по которому ряд ограниченно годных к военной службе мужчин будут призывать во время мобилизации.