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Более 180 тысяч мужчин на Украине могут лишиться отсрочки от мобилизации

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Украинские власти собираются лишить права на отсрочку от мобилизации более 180 тыс. мужчин старше 30 лет, которые получают второе и последующее образование.
Более 180 тысяч мужчин на Украине могут лишиться отсрочки от мобилизации
  • Gettyimages.ru
  • © Pierre Crom

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ, внесённый в Верховную раду, который появился на сайте парламента. 

Утверждается, что авторы разработанного законопроекта прямо признают, что соответствующая мера направлена «на увеличение мобилизационных возможностей» украинской армии.

Ранее сообщалось, что Минобороны Украины выпустило приказ, по которому ряд ограниченно годных к военной службе мужчин будут призывать во время мобилизации.

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