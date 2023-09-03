МО Украины будет призывать ограниченно годных к службе мужчин

Минобороны Украины выпустило приказ, по которому ряд ограниченно годных к военной службе мужчин будут призывать по мобилизации.

Как сообщило издание «СТРАНА.ua», к болезням, при которых теперь будут призывать, относятся клинически излеченный туберкулёз, вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций, а также бессимптомный ВИЧ.

Кроме того, из перечня заболеваний, при которых не призывают на военную службу, убрали хронические заболевания крови и кровеносных органов, болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций и лёгкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики.

Ранее сообщалось, что представители территориальных центров комплектования (военкоматов) на Украине без предупреждения заходят на территорию частной собственности.