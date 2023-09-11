В ВСУ заявили, что мобилизовывать женщин-медиков сразу не будут
- AP
«С 1 октября женщины-медики должны явиться в свои центры комплектования, чтобы стать на воинский учёт. Это не мобилизация, это проведение воинского учёта, чтобы мы знали, какой есть мобилизационный ресурс в медицинской сфере», — приводит его слова РИА Новости.
Он подчеркнул, что «сразу никого мобилизовывать не будут».
Ранее сообщалось, что на Украине женщины — медики и фармацевты обязаны будут встать на воинский учёт с 1 октября текущего года.