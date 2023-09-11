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В ВСУ заявили, что мобилизовывать женщин-медиков сразу не будут

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Глава пресс-службы Сухопутных войск Украины Владимир Фитьо заявил, что с 1 октября в стране начнётся постановка женщин-медиков на воинский учёт, однако мобилизовывать их сразу никто не будет.
В ВСУ заявили, что мобилизовывать женщин-медиков сразу не будут
  • AP

«С 1 октября женщины-медики должны явиться в свои центры комплектования, чтобы стать на воинский учёт. Это не мобилизация, это проведение воинского учёта, чтобы мы знали, какой есть мобилизационный ресурс в медицинской сфере», — приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что «сразу никого мобилизовывать не будут».

Ранее сообщалось, что на Украине женщины — медики и фармацевты обязаны будут встать на воинский учёт с 1 октября текущего года.

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