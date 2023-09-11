Признание провала: в России отреагировали на слова Зеленского о невозможности «хеппи-энда» у контрнаступления ВСУ

Владимир Зеленский заявил, что у контрнаступления ВСУ не будет счастливого конца. Несмотря на это признание, Зеленский ничего не делает для того, чтобы «прекратить беспредел», отметили в Госдуме. В Совфеде выразили надежду, что глава киевского режима понесёт ответственность за бессмысленную гибель людей. По данным Минобороны, ВСУ потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц техники за три месяца попыток ведения наступательных действий.

В понедельник, 11 сентября, Владимир Зеленский отметился рядом противоречивых заявлений в интервью западным СМИ.

Так, глава киевского режима в эфире CNN признал, что у контрнаступления ВСУ при любом раскладе не будет счастливого завершения.

«Это не кино со счастливым концом, у нас не будет хеппи-энда: мы потеряли много людей», — сказал он.

Ранее Владимир Путин назвал провалом украинское контрнаступление, выразив надежду на то, что в дальнейшем ситуация будет развиваться таким же образом.

«Что касается «пробуксовки» контрнаступления — это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так», — сказал президент России.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчёркивал, что киевский режим на протяжении трёх месяцев подряд продолжает предпринимать попытки вести контрнаступление, несмотря на колоссальные потери. При этом, по его словам, украинским формированиям не удалось достичь своих целей ни на одном из направлений в зоне СВО.

По данным МО РФ, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц техники, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в разговоре с RT выразил уверенность, что Владимир Зеленский понесёт ответственность за бессмысленное контрнаступление ВСУ.

«Он, в принципе, озвучил то, что уже все знают. Он озвучил абсолютные неудачи в контрнаступлении, но при этом хочет в чём-то обвинить Запад. Он пугает, что беженцы поднимутся, если перестанут оказывать помощь Украине. Он чувствует безнадёжность всех тех усилий, которые потратили ВСУ за последние полтора года, при этом признаёт потери, и он ещё за эти потери, я уверен, ответит. Ответит прежде всего перед гражданами... Эта мясорубка оказалась бессмысленной. Если бы он ещё признал, что он никчёмный руководитель и должен уйти в отставку, это было бы очень правильно и полезно для Украины в целом», — сказал он.

Владимир Зеленский фактически признал провал контрнаступления ВСУ, но продолжает гнать людей на поле боя, констатировал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Глава киевского режима, даже публично говоря о далеко не радужной перспективе для своей же армии, при этом ничего не делает для того, чтобы прекратить беспредел. Вашингтону необходимо результативное наступление, поэтому, чтобы оправдать западную помощь и выполнить команды хозяев, Зеленский не считается с потерями и продолжает отправлять десятки тысяч украинских военных на верную смерть», — заявил собеседник RT.

Также на russian.rt.com «Необходимо уже сейчас»: почему в Киеве хотят получить как можно больше оружия

Ранее в интервью изданию The Economist Зеленский предостерёг западные государства от отказа в оказании военной помощи киевскому режиму. По его словам, этими действиями Запад может «загнать в угол» находящихся в странах Европы украинских беженцев, что не станет для стран континента «хорошей историей».

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Зеленский своими заявлениями доказывает нацистскую сущность киевского режима и её террористическую реализацию.

«Гениально! То есть — по Зеленскому — миллионы украинских самоназванных «беженцев», жирующих на брюссельском харче, которые будут якобы «загнаны в угол» только тем, что ЕС может перестать финансировать кровавую бойню и террористический режим, имеют право кошмарить Европу... Зеленский для Запада — это COVID-23. Они ещё хлебнут от него горя», — заявила она.

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT назвала главу киевского режима политическим банкротом и шантажистом.

«Своими заявлениями украинский президент пытается уйти от ответственности, претензий кредиторов и гнева народа Украины. Угрозы Зеленского в адрес Евросоюза «непредсказуемыми» действиями украинских беженцев никого не удивляют», — отметила сенатор.