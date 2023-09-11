Президент Украины Владимир Зеленский — это COVID-2023 для Запада, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Так она отреагировала на то, что Зеленский пригрозил ЕС украинскими беженцами в случае сокращения объёмов помощи для Украины.

Он отметил, что пока украинцы в Европейском союзе «вели себя хорошо» и в целом они «очень благодарны» тем странам, которые их приняли, однако Европе следует быть осторожной, не загонять «этих людей в угол».

«А миллионы граждан Украины, которые стали настоящими беженцами после того, как Порошенко... передал Зеленскому лицензию на убийство их детей, могут и должны быть загнаны в угол только потому, что говорят на другом языке и не желают зиговать Бандере? ... Зеленский для Запада — это COVID-23. Они ещё хлебнут от него горя», — заявила Захарова.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что киевские власти покрывают все социальные выплаты, а также бюджетные платежи внутри страны за счёт средств западных стран.

Глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что в 2024 году страна надеется получить от США от $12 млрд до $14 млрд на финансирование госбюджета.