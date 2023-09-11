Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: военные ВСУ могут начать восстание против Зеленского
- AP
Об этом экс-аналитик сказал в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
Ведущий задал вопрос Джонсону о том, стоит ли ожидать мятежа украинских военных против Зеленского.
«Я ожидаю подобного, удивлён, что этого ещё не произошло», — ответил он.
Как отметил Джонсон, украинскому лидеру не удалось стать весомой политической фигурой на Украине.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский находится на грани из-за бунта военных ВСУ.