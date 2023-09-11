Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: военные ВСУ могут начать восстание против Зеленского

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что военнослужащие Вооружённых сил Украины могут начать восстание против украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом экс-аналитик сказал в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Ведущий задал вопрос Джонсону о том, стоит ли ожидать мятежа украинских военных против Зеленского.

«Я ожидаю подобного, удивлён, что этого ещё не произошло», — ответил он.

Как отметил Джонсон, украинскому лидеру не удалось стать весомой политической фигурой на Украине.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский находится на грани из-за бунта военных ВСУ.