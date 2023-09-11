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Сенатор Ковитиди назвала Зеленского шантажистом

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Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского, который пригрозил Евросоюзу непредсказуемой реакцией украинских беженцев, находящихся в Европейском союзе, если Запад начнёт сокращать помощь Украине.
Сенатор Ковитиди назвала Зеленского шантажистом
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«Зеленский — политический банкрот и шантажист. Своими заявлениями президент Украины пытается уйти от ответственности, претензий кредиторов и гнева народа Украины. Угрозы Зеленского в адрес Евросоюза «непредсказуемыми» действиями украинских беженцев никого не удивляют», — отметила сенатор.

По её словам, определяя на «задний двор» Европы беженцев из Украины, себя Зеленский видит «исключительно на переднем плане».

«Этим будет обусловлен следующий шаг Зеленского: обвинение США в недостаточной поддержке Украины и попытка втянуть Соединённые Штаты в открытое противостояние с Россией», — заключила собеседница RT.

Ранее Зеленский пригрозил Евросоюзу непредсказуемой реакцией украинских беженцев, находящихся в Европейском союзе, если Запад начнёт сокращать помощь Украине.

Он отметил, что пока что украинцы в Европейском союзе «вели себя хорошо» и в целом они «очень благодарны» тем странам, которые их приняли, однако Европе следует быть осторожной, не загонять «этих людей в угол».

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