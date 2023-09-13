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«СТРАНА.ua»: в Житомирской области студенту магистратуры вручили повестку

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На Украине начали вручать повестки студентам, которые получают второе высшее образование, пишет издание «СТРАНА.ua».
«СТРАНА.ua»: в Житомирской области студенту магистратуры вручили повестку
  • РИА Новости

По данным издания, Житомирский территориальный центр комплектации — военкомат — отказал в предоставлении отсрочки от мобилизации студенту, который учится в магистратуре на дневной форме обучения.

«Студенту вручили повестку и отправили на медкомиссию», — говорится в публикации.

Отмечается, что это не единичный случай в Житомирской области.

Ранее Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект об отмене отсрочки от мобилизации для тех, кто получает второе высшее образование.

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