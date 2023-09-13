«СТРАНА.ua»: в Житомирской области студенту магистратуры вручили повестку
- РИА Новости
По данным издания, Житомирский территориальный центр комплектации — военкомат — отказал в предоставлении отсрочки от мобилизации студенту, который учится в магистратуре на дневной форме обучения.
«Студенту вручили повестку и отправили на медкомиссию», — говорится в публикации.
Отмечается, что это не единичный случай в Житомирской области.
Ранее Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект об отмене отсрочки от мобилизации для тех, кто получает второе высшее образование.