«СТРАНА.ua»: в Житомирской области студенту магистратуры вручили повестку

На Украине начали вручать повестки студентам, которые получают второе высшее образование, пишет издание «СТРАНА.ua».

По данным издания, Житомирский территориальный центр комплектации — военкомат — отказал в предоставлении отсрочки от мобилизации студенту, который учится в магистратуре на дневной форме обучения.

«Студенту вручили повестку и отправили на медкомиссию», — говорится в публикации.

Отмечается, что это не единичный случай в Житомирской области.

Ранее Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект об отмене отсрочки от мобилизации для тех, кто получает второе высшее образование.