Рада зарегистрировала проект об отмене отсрочки для второго высшего образования

Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект об отмене отсрочки от мобилизации для тех, кто получает второе высшее образование.

Об этом сообщает «Клименко тайм».

По данным издания, отмена отсрочки затронет граждан Украины старше 30 лет.

Отмечается, что в случае принятия законопроекта его действие также будет распространяться на мужчин, которые ранее воспользовались учёбой для уклонения от мобилизации в 2022 году.

Ранее сообщалось, что МО Украины будет призывать ограниченно годных к службе мужчин.

Также в Le Figaro заявили, что жители Украины начали массово уклоняться от призыва.