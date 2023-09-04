Рада зарегистрировала проект об отмене отсрочки для второго высшего образования
Об этом сообщает «Клименко тайм».
По данным издания, отмена отсрочки затронет граждан Украины старше 30 лет.
Отмечается, что в случае принятия законопроекта его действие также будет распространяться на мужчин, которые ранее воспользовались учёбой для уклонения от мобилизации в 2022 году.
Ранее сообщалось, что МО Украины будет призывать ограниченно годных к службе мужчин.
Также в Le Figaro заявили, что жители Украины начали массово уклоняться от призыва.