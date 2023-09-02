Le Figaro: жители Украины начали массово уклоняться от призыва
- РИА Новости
Об этом пишет газета Le Figaro.
Один из собеседников газеты рассказал, что решил дезертировать из-за увиденных на фронте кошмаров. По его словам, ему пришлось дать за это огромную взятку.
Ещё один гражданин Украины сообщил, что дал взятку в размере $5 тыс., чтобы сбежать из страны в Венгрию.
Как пишет газета, на данный момент на Украине арестованы более 13 тыс. мужчин, попытавшихся нелегально пересечь границу.
Ранее стало известно, что украинские военные после потери Артёмовска в ДНР стали чаще дезертировать.