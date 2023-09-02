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Le Figaro: жители Украины начали массово уклоняться от призыва

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Мужчины на Украине начали массово уклоняться от призыва на военную службу, чтобы не погибнуть на фронте.
Le Figaro: жители Украины начали массово уклоняться от призыва
  • РИА Новости

Об этом пишет газета Le Figaro.

Один из собеседников газеты рассказал, что решил дезертировать из-за увиденных на фронте кошмаров. По его словам, ему пришлось дать за это огромную взятку.

Ещё один гражданин Украины сообщил, что дал взятку в размере $5 тыс., чтобы сбежать из страны в Венгрию.

Как пишет газета, на данный момент на Украине арестованы более 13 тыс. мужчин, попытавшихся нелегально пересечь границу.

Ранее стало известно, что украинские военные после потери Артёмовска в ДНР стали чаще дезертировать.

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