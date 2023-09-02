Le Figaro: жители Украины начали массово уклоняться от призыва

Мужчины на Украине начали массово уклоняться от призыва на военную службу, чтобы не погибнуть на фронте.

Об этом пишет газета Le Figaro.

Один из собеседников газеты рассказал, что решил дезертировать из-за увиденных на фронте кошмаров. По его словам, ему пришлось дать за это огромную взятку.

Ещё один гражданин Украины сообщил, что дал взятку в размере $5 тыс., чтобы сбежать из страны в Венгрию.

Как пишет газета, на данный момент на Украине арестованы более 13 тыс. мужчин, попытавшихся нелегально пересечь границу.

Ранее стало известно, что украинские военные после потери Артёмовска в ДНР стали чаще дезертировать.