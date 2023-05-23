Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Марочко заявил, что в рядах ВСУ после потери Артёмовска стали чаще дезертировать

Короткая ссылка
Украинские военные после потери Артёмовска (Бахмута) в ДНР стали чаще дезертировать.
Марочко заявил, что в рядах ВСУ после потери Артёмовска стали чаще дезертировать
  • AP

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«После потери Артёмовска в подразделениях вооружённых формирований Украины, принимавших участие в обороне города, участились случаи саботажа приказов командования, дезертирства и самовольного оставления позиций», — цитирует его ТАСС.

21 мая Министерство обороны России заявило о завершении освобождения города Артёмовска (Бахмута) в ДНР. 

Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военных российских ВС с освобождением Артёмовска.

Также стало известно, что военные России уничтожили в районе Красного автомобильный мост, по которому в Артёмовск перебрасывались подкрепления ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить