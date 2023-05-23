Марочко заявил, что в рядах ВСУ после потери Артёмовска стали чаще дезертировать
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Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«После потери Артёмовска в подразделениях вооружённых формирований Украины, принимавших участие в обороне города, участились случаи саботажа приказов командования, дезертирства и самовольного оставления позиций», — цитирует его ТАСС.
21 мая Министерство обороны России заявило о завершении освобождения города Артёмовска (Бахмута) в ДНР.
Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военных российских ВС с освобождением Артёмовска.
Также стало известно, что военные России уничтожили в районе Красного автомобильный мост, по которому в Артёмовск перебрасывались подкрепления ВСУ.