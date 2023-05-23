Марочко заявил, что в рядах ВСУ после потери Артёмовска стали чаще дезертировать

Украинские военные после потери Артёмовска (Бахмута) в ДНР стали чаще дезертировать.

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«После потери Артёмовска в подразделениях вооружённых формирований Украины, принимавших участие в обороне города, участились случаи саботажа приказов командования, дезертирства и самовольного оставления позиций», — цитирует его ТАСС.

21 мая Министерство обороны России заявило о завершении освобождения города Артёмовска (Бахмута) в ДНР.

Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военных российских ВС с освобождением Артёмовска.

Также стало известно, что военные России уничтожили в районе Красного автомобильный мост, по которому в Артёмовск перебрасывались подкрепления ВСУ.