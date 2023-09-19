«Не с российских позиций»: в NYT заявили о причастности ВСУ к ракетному удару по рынку в Константиновке

Ракетный удар по рынку в Константиновке, в результате которого погибли 16 человек, был нанесён из украинского ЗРК «Бук». Такие выводы сделали авторы издания NYT после собственного расследования. По словам американских журналистов, проведению расследования мешали украинские власти. Отметим, что изначально Владимир Зеленский и украинские СМИ обвинили в произошедшей трагедии Россию. При этом постпред РФ при ООН Василий Небензя подчёркивал, что Киев устроил провокацию в Константиновке по той же схеме, что была в Буче.

Американское издание The New York Times по итогам собственного расследования пришло к выводу о том, что ракетный удар по населённому пункту Константиновка, подконтрольному киевскому режиму, был нанесён с позиций украинской армии.

«Собранные и проанализированные The New York Times доказательства, в том числе фрагменты ракеты, спутниковые снимки, свидетельства очевидцев и посты в социальных сетях, дают веские основания полагать, что катастрофический удар стал результатом сбившейся с курса украинской ракеты ПВО, выпущенной из ЗРК «Бук», — говорится в материале.

Авторы статьи отмечают, что Владимир Зеленский, а следом и украинские СМИ уже спустя пару часов после взрыва в Константиновке принялись обвинять в произошедшем Россию. При этом украинская сторона пыталась помешать американским журналистам получить доступ к обломкам ракеты и месту падения сразу после удара, но тем всё же удалось попасть туда, опросить свидетелей и собрать остатки снаряда.

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Так, местные жители сообщили NYT, что ВСУ выпустили две зенитные ракеты класса «земля — воздух» в сторону линии фронта из города Дружковки, находящегося неподалёку от Константиновки. Об этом также писали местные жители в соцсетях. К тому же на кадрах с камеры наблюдения видно, что по меньшей мере четыре человека, оборачиваясь на звук приближающегося снаряда, смотрят в сторону подконтрольной киевскому режиму территории.

Кроме того, эксперт по взрывчатым веществам пришёл к выводу, что размеры отверстий и фрагментов соответствуют по форме и размеру ракете 9М38, которая запускается с ЗРК «Бук».

Отметим, что The New York Times опубликовал материал в день прибытия Владимира Зеленского в Нью-Йорк, где он впервые лично выступит на Генассамблее ООН.

«СМИ сообщают, что у него запланированы встречи с президентом Байденом, встречи в конгрессе ожидаются. Очевидно, что киевский зависимый во всех смыслах попрошайка собирается клянчить деньги ну и, соответственно, оружие у своих американских хозяев», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя этот факт.

Ранее военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке также сделал вывод, что ракета была выпущена с территории, подконтрольной Украине. При этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отмечал, что киевский режим не намерен проводить расследование из-за очевидности его результатов.

Удар по Константиновке

Напомним, что 6 сентября на центральном рынке в подконтрольной киевскому режиму Константиновке произошёл взрыв в результате ракетного удара. По последним данным, погибли 16 человек, ещё 32 пострадали.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН 8 сентября, отметил, что трагедия в Константиновке была осуществлена киевским режимом в привязке к визиту госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Очередная отвратительная ложь, которой западные медиа прикрывают очередную топорную провокацию киевского режима, совершённая по уже устоявшейся традиции в привязке к визиту очередного высокопоставленного западного визитёра — Энтони Блинкена. Не сомневаемся, что сделана она с расчётом обеспечить агонизирующему режиму очередную дозу оружия и финансовых вливаний. По той же схеме была состряпана омерзительная провокация в Буче в апреле 2022 года. Наверняка будут и новые подобные «геббельсовские» представления киевского режима», — заявил он.

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«Усталость от Украины присутствует»

Публикация The New York Times относительно ракетного удара ВСУ по Константиновке прежде всего направлена на американского потребителя, заявил RT политолог Юрий Светов.

«Усталость от Украины присутствует, но публикации такого рода без команды сверху не бывают. Сейчас идут ожесточённые споры: выделять деньги Украине или нет, как их выделять, что контролировать, и вот вокруг этих историй всё крутится. Поскольку визит Зеленского в США — формально на сессию ООН, а на самом деле — опять-таки для просьбы денег, может быть, под это подкладывается расследование», — подчеркнул он.

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Как считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, Владимир Зеленский получил своего рода ответ от США за большое количество обвинений и претензий в адрес западных кураторов на фоне неудач ВСУ в ходе контрнаступления.

«На днях будет встреча Байдена и Зеленского, и по логике переговоров, конечно, главе Белого дома нужен какой-то негатив с тем, чтобы отвечать на запросы Зеленского. Здесь может быть такой момент, что Байден может его ткнуть носом и сказать: «Мы даём вам оружие, а вы им бесконтрольно распоряжаетесь». Ну и в целом повоспитывать украинцев, показать им, что те не выполняют всё то, что американцам хотелось бы выполнять. Американцам не хочется быть причастными к действиям против мирного населения», — заметил он.

В свою очередь, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что заявления американских СМИ, подтверждающих военные преступления киевского режима, являются частью внутриполитической борьбы в США между демократами и республиканцами.

«Одни выступают за более эффективное расходование средств на Украину, другие — за абсолютную поддержку Украины. Если Байден — за выделение финансовых средств в отношении Украины «по щелчку», то республиканцы выступают за то, чтобы более эффективно расходовать средства и смотреть более пристально на это всё», — подчеркнул он.