Подоляк: Киев не будет расследовать ракетный удар по Константиновке

Украина не станет проводить расследование после ракетного удара по населённому пункту Константиновка в ДНР, несмотря на доказательства того, что ракета летела со стороны украинских позиций.

Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он отметил, что Киев не считает необходимым проводить расследование, поскольку его результаты якобы очевидны украинским властям.

«Зачем расследование? Для нас всё очевидно. Мы каждые обломки ракеты должны подтверждать?» — цитирует заявление Подоляка ТАСС.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя на Совбезе ООН по Украине заявил, что из видео с ударом по Константиновке следует, что ракета была выпущена с позиций ВСУ.