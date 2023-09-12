Подоляк: Киев не будет расследовать ракетный удар по Константиновке
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Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Он отметил, что Киев не считает необходимым проводить расследование, поскольку его результаты якобы очевидны украинским властям.
«Зачем расследование? Для нас всё очевидно. Мы каждые обломки ракеты должны подтверждать?» — цитирует заявление Подоляка ТАСС.
Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя на Совбезе ООН по Украине заявил, что из видео с ударом по Константиновке следует, что ракета была выпущена с позиций ВСУ.