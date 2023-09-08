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Небензя: на видео удара по Константиновке ракета была выпущена с позиций ВСУ

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Из видео с ударом по Константиновке в ДНР следует, что ракета была выпущена с украинских позиций, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя на Совбезе ООН по Украине.
Небензя: на видео удара по Константиновке ракета была выпущена с позиций ВСУ
  • AP
  • © John Minchillo

Он напомнил, что в результате попадания ракеты по городскому рынку погибли 16 человек и 32 получили ранения.

«Вот только мы уверены, что вы быстро забудете и замнёте это происшествие, поняв... какое чудовищное преступление и страшную провокацию Украины вы покрываете», — цитирует Небензю ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что не нужно быть экспертом по баллистике, чтобы на основании размещённого в соцсетях видео понять, что ракета прилетела с северо-запада, где находятся позиции ВСУ.

Днём 6 сентября на центральном рынке в подконтрольной киевскому режиму Константиновке прогремел взрыв. Украинские власти и СМИ безосновательно обвинили Россию в обстреле мирного населения.

Однако, как отмечают эксперты, при детальном рассмотрении видео прилёта с камер наблюдения можно заметить, что ракеты летели с западной части города — со стороны позиций ВСУ.

Подробнее — в материале корреспондента RT Чея Боуза.

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