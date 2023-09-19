«Готовились к нападению на РФ и Донбасс»: RT нашёл подтверждения поставок оружия на Украину в 2018—2021 годах

Киев готовился к прямому военному столкновению с Россией и Донбассом задолго до начала СВО, выяснил RT, изучив данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). Согласно этому источнику, с 2018 года и до начала СВО США, страны Европы и Ближнего Востока передали Украине более 800 единиц техники, в том числе наступательного вооружения. Это в четыре раза больше, чем за предыдущие четыре года. Наращивание военной мощи стало приоритетом во внешней политике Украины по отношению к России в последнее десятилетие, отмечают эксперты.

«В последние месяцы западное оружие идёт на Украину просто беспрерывным потоком, демонстративно, на глазах у всего мира», — говорил президент России Владимир Путин в своём обращении к гражданам от 21 февраля 2022 года.

Украина, отмечал Путин в следующем февральском обращении, «усиленно обживается вооружёнными силами натовских стран и накачивается самым современным оружием».

RT провёл собственный анализ и нашёл свидетельства регулярных поставок Киеву вооружений как минимум с 2018 года.

Так, согласно статистике Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), который аккумулирует открытые данные о поставках оружия, с 2014 по 2021 год на Украину отправилось 983 единицы различного вооружения.

В списке противотанковые катера, ракеты, беспилотники, бронеавтомобили, БМП, самоходные гаубицы. К отправке в 2024 году готовится также один корвет проекта Milgem стоимостью $250 млн, заказанный у Турции в 2021-м.

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Плотность военных заказов распределилась следующим образом.

За 2014—2017 годы Украина закупила, по статистике SIPRI, 161 единицу техники и оружия (в среднем по 40 единиц в год).

За 2018—2021 годы объём поставок составил 822 «позиции». То есть уже по 200 машин, гаубиц и прочего вооружения в год.

RT изучил, что именно ввозили «западные партнёры» на Украину. Как выяснилось, значительная часть техники — устаревшее вооружение эпохи холодной войны, которое занимало место на складах европейских стран.

Например, Чехия таким образом избавилась от 56 старых САУ «Гвоздика» (2С1), разработанных и эксплуатируемых с 1969 года. Эта самоходка снята с производства в 1991 году. Также на Украину отправились 87 стоявших на вооружении Чехии БМП-1, производство которых завершилось в 1983 году.

AP

Польша отправила Украине 54 советских бронетранспортёра МТ-ЛБ в 2018—2019 годах. А ещё вернула Киеву произведённые на Украине же 24 бронеавтомобиля «Дозор-Б», которые, вероятно, ранее сама Украина продала Польше.

Из статистики поставок Польши также стало известно, сколько у Украины может быть дронов-камикадзе. Данные SIPRI говорят о том, что в 2018-м Польша предоставила Киеву 100 барражирующих боеприпасов Warmate собственного производства.

Великобритания в 2015-м продала Украине 75 бронетранспортёров Saxon (AT105), снятых с производства в 1980 году. Стоимость машин составила £3,8 млн.

Через Литву на Украину приехал чехословацкий учебно-боевой самолёт L-39 Albatros, первый образец которого был произведён в 1968 году.

Первенство Капитолийского холма

Через Украину, которая на тот момент вела боевые действия с ополченцами Донбасса, Запад к своей выгоде «избавлялся от старых образцов вооружения», застоявшихся на складах, отметил в разговоре с RT военный эксперт, директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Более современную технику Киеву поставили Литва, Канада и Франция. На частном заводе в Канаде Украина закупила 86 бронемашин «Кугуар», «Шрек» и «Спартанец». Франция поставила 12 транспортных вертолётов и в мае 2023-го перебросила в Николаев два патрульных катера OCEA FPB-98.

AP

Современные, но всё равно уже устаревающие и бывшие в употреблении образцы вооружения пришли из США. Это 540 переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, 50 бронеавтомобилей Humvee и 15 систем контрбатарейной борьбы на базе того же Humvee. И пять патрульных катеров Island.

Вашингтон стоит на первом месте по количеству поставленной Украине техники. Собственно, он и сформировал основной перевес по статистике.

Так, за 2015—2021 годы он передал Киеву 610 единиц оружия — и это только по открытым данным Стокгольмского института исследования проблем мира.



Страны, осуществляющие поставки оружия Украине в 2014—2021 годах:

— США;

— Великобритания;

— Литва;

— Польша;

— Канада;

— Турция;

— Франция;

— Чехия.

Стратегия на войну

Роль Запада в подготовке Украины к военным действиям трудно переоценить, подчёркивает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. По его словам, Запад не рассматривал договорённости по урегулированию конфликта в Донбассе как долгосрочные и обязательные к исполнению.

«И Берлин, и Париж, и покровительствующие Киеву Соединённые Штаты исходили из того, что рано или поздно в России поменяется власть и новое прозападное российское руководство просто согласится со всеми требованиями Киева, — отмечает эксперт. — Поэтому они наращивали вложения в пропаганду, направленную на внутриполитическую дестабилизацию в России, поэтому Ангела Меркель лично встречалась с Алексеем Навальным* после скандала с его загадочным отравлением».

При этом украинская стратегия предполагала подготовку к войне и наращивание военной мощи, поясняет Силаев.

«Любимым историческим примером украинских политических комментаторов была Сербская Краина, которую хорваты частично захватили вооружённым путём, частично «мирно реинтегрировали» при массовом исходе сербского населения, — поясняет эксперт. — Пока не опубликованы стратегические документы Киева, которые прямо бы указывали на сроки начала украинской военной операции против Донбасса, но нет сомнений, что такая операция готовилась. Собственно, всё украинское военное строительство после 2014 года было ориентировано на войну против Донбасса и России».

Как отметил собеседник RT, уже опубликованы украинские документы, которые свидетельствуют о непосредственной подготовке к агрессии против Донецкой и Луганской народных республик на уровне отдельных подразделений ВСУ.

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«Интенсивность военной помощи Украине со стороны Запада постепенно нарастала, — пояснил эксперт. — Украина только с 2014 по 2017 год не менее 50 раз участвовала в совместных военных учениях с НАТО, а страны блока оказывали политическую, консультационную и военную поддержку Киеву».

Николай Силаев участвовал в минских переговорах в качестве эксперта по исполнению политической части соглашений между Москвой, Киевом и Донбассом. В марте 2022 года RT опубликовал с Силаевым большое интервью, в котором дипломат объяснил, почему тлеющий конфликт на востоке Украины перерос в полномасштабное противостояние и какую роль в этом сыграл официальный Вашингтон.

AP

В марте 2022 года RT писал, как Великобритания потратила £61 млн на тренировку различных подразделений ВСУ. При этом в штат украинского Генштаба Минобороны были заведены десятки военных советников генеральского ранга из США, Великобритании, Германии и Канады, которые оказывали прямое влияние на принятие решений об оборонной и наступательной стратегии Киева.

Массовая закупка иностранного вооружения является свидетельством того, что Украина заранее готовилась к акту агрессии по отношению к России и независимым республикам, говорит военный эксперт, директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Важно напомнить, что основные боевые действия начались не 24 февраля 2022 года. А 17 февраля, когда Украина начала массированный обстрел Донецкой и Луганской республик, так что пришлось эвакуировать население из нескольких районов, — отметил эксперт в разговоре с RT. — А статистические данные о поставках вооружения свидетельствуют о том, что противник готовился к нападению на РФ и Донбасс».

2018 год стал переломным в статистике неслучайно, уверен Леонков.

«С 2018 года украинские бригады тренировали инструкторы западных стран, обучали в том числе использованию западной техники, — напомнил военный эксперт. — Как раз в тот период Вооружённые силы Украины переводились на воинские формирования и звания по стандартам НАТО».

Поэтому логично, что, обучая украинцев воевать натовским оружием, страны Запада одновременно нарастили поставки этого оружия, подытожил собеседник RT.



* Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности, 25 января 2022 года.

