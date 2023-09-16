Экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что Соединённые Штаты передают Украине всё более опасное оружие.

Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Community Church of Boston.

«Мы (США. — RT) даём им (Украине. — RT) снаряды с обеднённым ураном. А какой следующий шаг? Мы что, передадим им ядерные боеголовки?» — заявил аналитик.

По его словам, американский народ не будет против таких поставок, потому что не знает, как на самом деле обстоят дела на российско-украинском фронте.

Ранее Макговерн заявил, что российский президент Владимир Путин был вынужден начать спецоперацию, иначе США окружили бы Россию баллистическими ракетами.

Также голландский журналист, политолог и публицист, создатель медиаресурса Alternatief Аб Гителинк в беседе с РИА Новости отметил, что западные политики, а также СМИ не знают настоящих причин начала конфликта на Украине.