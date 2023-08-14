Узнать больше

Политолог Гителинк: Запад не знает настоящих причин украинского конфликта

Короткая ссылка
Голландский журналист, политолог и публицист, создатель медиа-ресурса Alternatief Аб Гителинк в беседе с РИА Новости отметил, что западные политики, а также СМИ не знают настоящих причин начала конфликта на Украине.
Политолог Гителинк: Запад не знает настоящих причин украинского конфликта
  • РИА Новости

«Большинство политиков и СМИ не знают его истории, они отталкиваются только от того, что произошло 24 февраля 2022 года», — отметил он.

По мнению Гителинка, на Западе не беседуют на тему истории украинского конфликта, а только распространяют идеи пропаганды.

«У нас же люди об этом не знают, так как никто не изучает этот вопрос, а наши СМИ в большинстве своём — это пропаганда», — заключил эксперт.

Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил об антироссийской гибридной деятельности Запада в Сербии.

Также президент России Владимир Путин заявил, что RT закрывают на Западе и чинят препятствия в работе телеканала, потому что боятся правды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить