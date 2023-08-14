Голландский журналист, политолог и публицист, создатель медиа-ресурса Alternatief Аб Гителинк в беседе с РИА Новости отметил, что западные политики, а также СМИ не знают настоящих причин начала конфликта на Украине.

«Большинство политиков и СМИ не знают его истории, они отталкиваются только от того, что произошло 24 февраля 2022 года», — отметил он.

По мнению Гителинка, на Западе не беседуют на тему истории украинского конфликта, а только распространяют идеи пропаганды.

«У нас же люди об этом не знают, так как никто не изучает этот вопрос, а наши СМИ в большинстве своём — это пропаганда», — заключил эксперт.

Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил об антироссийской гибридной деятельности Запада в Сербии.

Также президент России Владимир Путин заявил, что RT закрывают на Западе и чинят препятствия в работе телеканала, потому что боятся правды.