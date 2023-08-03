Вучич заявил об антироссийской гибридной деятельности Запада в Сербии

Западные страны ведут в Сербии гибридную деятельность, направленную против России. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич.

«Они везде видят российскую пропаганду, а я вам открою, как ведётся пропаганда против нас», — приводит РИА Новости его слова.

Вучич привёл пример: под видом пророссийских каналов создаются новости, направленные против властей Сербии.

«Когда проверяем, откуда они, — понимаем, что идёт из одной соседней страны, которая член НАТО и под большим влиянием извне», — подчеркнул он.

Ранее Вучич в эфире TV Prva заявил, что Соединённые Штаты перед тем, как ввести санкции в отношении директора Агентства безопасности и информации (БИА) Сербии Александра Вулина, требовали от руководства страны поддержать западные антироссийские ограничительные меры.