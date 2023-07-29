Вучич: США ввели санкции против главы спецслужбы Сербии как предупреждение Белграду
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Об этом информирует РИА Новости.
По словам Вучича, перед тем как в Вашингтоне приняли решение о санкциях в отношении Вулина, ему «недвусмысленно» сказали: «Заяви об изменении политики — и не будет санкций против Вулина, достаточно если бы не официально ввёл санкции против России, а просто анонсировал изменение политики».
Сербский лидер сказал, что промолчал в ответ.
24 июля в пресс-бюро Службы внешней разведки России заявили, что внесение Вулина в санкционные списки США можно расценивать как новый акт агрессии против Белграда.