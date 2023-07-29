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Вучич: США ввели санкции против главы спецслужбы Сербии как предупреждение Белграду

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Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva заявил, что Соединённые Штаты перед тем, как ввести санкции в отношении директора Агентства безопасности и информации (БИА) Сербии Александра Вулина, требовали от руководства страны поддержать западные антироссийские ограничительные меры.
Вучич: США ввели санкции против главы спецслужбы Сербии как предупреждение Белграду
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Вучича, перед тем как в Вашингтоне приняли решение о санкциях в отношении Вулина, ему «недвусмысленно» сказали: «Заяви об изменении политики — и не будет санкций против Вулина, достаточно если бы не официально ввёл санкции против России, а просто анонсировал изменение политики».

Сербский лидер сказал, что промолчал в ответ.

24 июля в пресс-бюро Службы внешней разведки России заявили, что внесение Вулина в санкционные списки США можно расценивать как новый акт агрессии против Белграда.

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