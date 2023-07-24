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СВР: внесение Вулина в санкционный список США является актом агрессии против Сербии

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В пресс-бюро Службы внешней разведки России заявили, что внесение главы Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина в санкционные списки США можно расценивать как новый акт агрессии против Белграда.
СВР: внесение Вулина в санкционный список США является актом агрессии против Сербии
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Квалифицируем этот шаг как очередную попытку Вашингтона грубо вмешаться в дела независимой страны и новый акт американской агрессии в отношении сербского государства», — говорится в заявлении.

В СВР подчеркнули, что сегодня все, кто стоит на страже национальных интересов, попадают в зону действия «безумного санкционного катка» Соединённых Штатов.

В пресс-бюро СВР также назвали «знаком качества» попадание смелых политиков под санкции США.

Минфин США ранее ввёл санкции в отношении главы Агентства безопасности и информации Сербии Александара Вулина, который ранее возглавлял МВД республики.

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