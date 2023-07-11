США ввели санкции против главы Агентства безопасности и информации Сербии Вулина
Минфин США ввёл санкции в отношении главы Агентства безопасности и информации Сербии Александара Вулина, который ранее возглавлял МВД республики.
- Gettyimages.ru
Как утверждается, Вулин внесён в список санкций, связанный с Балканами.
В октябре Вулин в интервью газете «Вечерние новости» выразил уверенность, что физическое существование страны зависит от дружеских отношений с Россией.
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