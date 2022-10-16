Глава сербского МВД Вулин: физическое существование Сербии зависит от дружбы с Россией

Сербский министр внутренних дел Александр Вулин в интервью газете «Вечерние новости» выразил уверенность, что физическое существование страны зависит от дружеских отношений с Россией.

Вулин подчеркнул, что дружеские отношения с Россией имеют для Сербии огромное значение.

«Без неё мы рискуем физическим исчезновением Сербии», — цитирует его ТАСС.

Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России, пока сможет выдерживать внешнее давление и сносить сопутствующий ущерб.

Российский лидер Владимир Путин заявил о намерении России продолжать углубление сотрудничества с Сербией.