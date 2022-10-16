Глава сербского МВД Вулин: физическое существование Сербии зависит от дружбы с Россией
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Вулин подчеркнул, что дружеские отношения с Россией имеют для Сербии огромное значение.
«Без неё мы рискуем физическим исчезновением Сербии», — цитирует его ТАСС.
Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России, пока сможет выдерживать внешнее давление и сносить сопутствующий ущерб.
Российский лидер Владимир Путин заявил о намерении России продолжать углубление сотрудничества с Сербией.