Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России, пока сможет выдерживать давление

Сербия не будет вводить санкции против России, пока сможет выдерживать внешнее давление и сносить сопутствующий ущерб. Об этом заявил президент республики Александр Вучич.

«Мы будем вести себя в соответствии с интересами Сербии... Мы будем придерживаться такой позиции до тех пор, пока ущерб, который будет нанесён Сербии, не станет больше всего другого», — сказал государственный лидер.

В данный момент в Сербии нет консенсуса по этому поводу, отметил он.

«Я осторожен по вопросу перемены политики. Возможно, будущее правительство примет другое решение, но до сих пор такого отношения не было», — цитирует Вучича РИА Новости.

Российский лидер Владимир Путин ранее заявил о намерении России продолжать углубление сотрудничества с Сербией.