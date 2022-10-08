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Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России, пока сможет выдерживать давление

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Сербия не будет вводить санкции против России, пока сможет выдерживать внешнее давление и сносить сопутствующий ущерб. Об этом заявил президент республики Александр Вучич.
Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России, пока сможет выдерживать давление
  • globallookpress.com
  • © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

«Мы будем вести себя в соответствии с интересами Сербии... Мы будем придерживаться такой позиции до тех пор, пока ущерб, который будет нанесён Сербии, не станет больше всего другого», — сказал государственный лидер.

В данный момент в Сербии нет консенсуса по этому поводу, отметил он.

«Я осторожен по вопросу перемены политики. Возможно, будущее правительство примет другое решение, но до сих пор такого отношения не было», — цитирует Вучича РИА Новости.

Российский лидер Владимир Путин ранее заявил о намерении России продолжать углубление сотрудничества с Сербией.

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