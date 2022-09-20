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Путин заявил о намерении России продолжать углубление сотрудничества с Сербией

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Российский лидер Владимир Путин заявил о намерении России продолжать углубление сотрудничества с Сербией.
Путин заявил о намерении России продолжать углубление сотрудничества с Сербией
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Об этом он сказал в ходе церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.

«Россию и Сербию связывают отношения стратегического партнёрства, опирающиеся на традиции дружбы, культурную, духовную и историческую близость наших братских народов. Регулярно обсуждаем с президентом Вучичем при личных встречах и в телефонных разговорах ключевые вопросы дальнейшего развития сотрудничества», — цитирует его РИА Новости.

Он также отметил, что российская сторона ценит стремление «сербских друзей проводить взвешенный, независимый курс на международной арене».

«Продолжим сообща работать над углублением политического диалога, расширением взаимодействия в экономике, торговле, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах», — добавил Путин.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что страны ЕС потребовали от Сербии выбрать сторону в отношении России.

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