Российский лидер Владимир Путин заявил о намерении России продолжать углубление сотрудничества с Сербией.

Об этом он сказал в ходе церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.

«Россию и Сербию связывают отношения стратегического партнёрства, опирающиеся на традиции дружбы, культурную, духовную и историческую близость наших братских народов. Регулярно обсуждаем с президентом Вучичем при личных встречах и в телефонных разговорах ключевые вопросы дальнейшего развития сотрудничества», — цитирует его РИА Новости.

Он также отметил, что российская сторона ценит стремление «сербских друзей проводить взвешенный, независимый курс на международной арене».

«Продолжим сообща работать над углублением политического диалога, расширением взаимодействия в экономике, торговле, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах», — добавил Путин.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что страны ЕС потребовали от Сербии выбрать сторону в отношении России.