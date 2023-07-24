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В СВР назвали «знаком качества» попадание смелых политиков под санкции США

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Американские санкции — это «знак качества» для смелых и национально ориентированных политиков, заявили в Службе внешней разведки России, комментируя внесение главы сербской разведки Александра Вулина под санкции США.
В СВР назвали «знаком качества» попадание смелых политиков под санкции США
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Американские «рестрикции» по сути превратились в своего рода «знак качества» для смелых и национально ориентированных политиков. Так что Александр Вулин, можно сказать, попал в хорошую компанию», — приводит заявление СВР РИА Новости.

В российской разведке посоветовали администрации Джо Байдена заняться внутренними проблемами страны, в числе которых — найденный в Белом доме кокаин и факты коррупции в семье президента США.

Минфин США ранее ввёл санкции в отношении главы Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина, который ранее возглавлял МВД республики.

В октябре Вулин в интервью газете «Вечерние новости» выразил уверенность, что физическое существование страны зависит от дружеских отношений с Россией.

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