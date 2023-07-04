Что известно о судебном процессе над участниками полка «Азов»

Стрелки, гранатомётчики, механики-водители, сапёры и повара — всё это военно-учётные специальности боевиков запрещённого в России полка «Азов»*, суд над которыми в эти дни проходит в Ростове-на Дону. Их обвиняют в насильственном захвате власти в ДНР и участии в террористической организации. Большинство были задержаны во время штурма Мариуполя при попытке покинуть зону боевых действий. RT ознакомился с делами подсудимых.

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону продолжается рассмотрение резонансного уголовного дела в отношении участников полка специального назначения «Азов»*.

«Это самое массовое судебное дело, которое когда-либо рассматривалось в этих стенах», — отмечают представители суда.

На скамье подсудимых — 22 обвиняемых: 13 мужчин и девять женщин. Ещё двух фигурантов, Давида Касаткина и Дмитрия Лабинского, судят заочно. В прошлом году они были переданы на Украину в рамках обмена военнопленными.

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Всем подсудимым инкриминируется ст. 278 («Насильственный захват власти») и ст. 205.5 («Участие в террористической организации») УК РФ. Если вина обвиняемых будет доказана, им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

RT ознакомился с материалами уголовного дела и выяснил, что некоторые обвиняемые проходили службу в «Азове»* в 2015—2021 годах и уволились из террористической организации ещё до начала СВО.

Однако при этом все они добровольно вступали в полк, чтобы участвовать в так называемой АТО (антитеррористической операции), которая была направлена на захват власти в ДНР и террор в отношении мирного населения Донбасса.

Участники АТО

Самый старший по званию среди подсудимых — подполковник Анатолий Грицык. По данным следствия, в мае 2015 года он прибыл в военный городок 12-й бригады оперативного назначения Восточного оперативно-территориального командования Нацгвардии Украины и «добровольно вступил в полк специального назначения «Азов»* для участия в так называемой антитеррористической операции».

Во время службы Грицык занимал должности начальника отдела кадров, начальника штаба отряда, замкомандира по вооружению. В зону его ответственности входила организация охраны и обороны мест дислокации подразделения, также он отвечал за обучение личного состава навыкам обращения с огнестрельным оружием.

Азовцы, прошедшие военную подготовку у Грицыка, участвовали в боевых действиях против Народной милиции ДНР и обстрелах мирных городов Донбасса. В апреле 2019 года из-за конфликта с руководством подполковник ушёл в отставку. Был задержан в марте 2022 года.

Майор Олег Тышкул командовал 3-й ротой 2-го батальона полка «Азов». Это подразделение обеспечивало охрану и оборону оккупированных территорий ДНР, занималось оборудованием боевых позиций на линиях соприкосновения.

Подчинённые Тышкула неоднократно открывали огонь из стрелкового оружия в направлении позиций военнослужащих Народной милиции Донецкой Народной Республики. Был уволен в июле 2021 года в связи с сокращением штата.

Лейтенант Олег Мижгородский был командиром роты материально-технического обеспечения — обслуживал технику, осуществлял перевозку личного состава, продовольствия, оружия. Уволился из подразделения в связи с расторжением контракта в августе 2021 года.

Также до начала СВО были уволены из «Азова» сапёр и кинолог Ярослав Ждамаров, осуществлявший досмотры мирных граждан на блокпосту в донецком посёлке Сартана, наводчик танка Александр Ирха, стрелок и гранатомётчик Александр Мухин, артиллерист Артём Гребешков.

Пленные боевики

Восемь обвиняемых принимали непосредственное участие в боевых действиях против российских войск и были взяты в плен во время штурма Мариуполя или задержаны на блокпостах при попытке покинуть город.

Так, Алексей Смыков, по данным следствия, в период с 2018 по 2022 год проходил службу на должностях снайпера, наводчика миномётного расчёта, старшего пулемётчика взвода разведки, радиотелефониста-водолаза.

В 2019 году он, находясь в составе миномётного расчёта на боевых позициях в районе посёлка Доломитное в ДНР, «систематически вёл огонь из 82-мм миномёта БМ-37 по позициям Народной милиции Донецкой Народной Республики».

В феврале 2022 года, после начала СВО, Смыков участвовал в боевых действиях в качестве пулемётчика. В начале марта он получил ранения во время подвоза боеприпасов диверсионно-штурмовой группе «Медведи SS», жертвами которой, по данным следствия, с осени 2017 года по середину мая 2022-го стали более сотни мирных жителей и военнослужащих ДНР.

После получения ранения спецназовец попытался покинуть Мариуполь под видом мирного жителя, но был задержан военнослужащими ДНР.

Азовцы Олег Жарков, Александр Мероченец, Никита Тимонин и Александр Ищенко, согласно материалам уголовного дела, после начала СВО несли службу на наблюдательных постах, осуществляли погрузку и разгрузку оружия, боеприпасов и продуктов в пунктах боепитания и тылового обеспечения.

Артур Грецкий проходил службу в «Азове» наводчиком танкового экипажа и наводчиком-оператором группы разведки.

По данным следствия, в марте и апреле 2022 года он был на боевых позициях в Мариуполе, собирал информацию о местонахождении союзных сил ДНР и России и передавал её другим участникам «Азова» «для нанесения последующего огневого поражения, а также лично вёл огонь из автомата АК-74М по позициям союзных сил». Был взят в плен 24 апреля 2022 года на территории комбината «Азовсталь».

Подсудимые-заочники

Ещё двух боевиков террористической организации — Дмитрия Лабинского и Давида Касаткина — судят заочно, поскольку они были переданы украинской стороне в рамках обмена военнопленными.

Лабинский, по данным следствия, служил пулемётчиком и получил тяжёлое ранение. Его взяли в плен 31 марта 2022 года при попытке вылета из зоны боевых действий. В тот день ополченцы сбили вертолёт, на котором с территории комбината «Азовсталь» эвакуировали раненых боевиков. Но Лабинскому удалось выжить. Российские военные врачи несколько часов боролись за его жизнь.

Второй «заочник», лейтенант Давид Касаткин, состоял в «Азове» с 2015 года и «осуществлял управление подчинёнными боевыми подразделениями террористической организации, производил подбор и расстановку личного состава, организовывал охрану и оборону».

В своих соцсетях Касаткин выкладывал фото и видео с телами погибших российских солдат, а в постах оскорблял россиян.

На теле у него множество татуировок, среди которых такие как Time to kill («время убивать») и девиз концентрационного лагеря Бухенвальд Jedem das Seine («каждому своё»).

В мае, когда стало понятно, что российские войска неизбежно установят контроль над металлургическим комбинатом «Азовсталь», где укрывались украинские боевики, Касаткин стал чистить свои соцсети и удалять самые скандальные посты.

Российские военные взяли боевика в плен 20 мая 2022 года. Его личность была установлена почти сразу благодаря сатанинским татуировкам.

Осенью прошлого года Касаткина передали Украине в рамках обмена военнопленными.

Поварихи «Азова»

Восемь подсудимых женщин: Лилия Паврианидис, Алёна Бондарчук, Нина Бондаренко, Лилия Руденко, Елена Аврамова, Владислава Майборода, Марина Текин и Ирина Могитич, по данным следствия, числились в террористической организации поварами. Наталья Гольфинер работала начальником продовольственного склада.

Как следует из материалов уголовного дела, после начала СВО Гольфинер и Могитич отказались выходить на работу, остальные женщины продолжали обслуживать боевиков и выполнять приказы руководства.

Следователи отмечают, что, выполняя свои обязанности, обвиняемые осознавали террористический характер деятельности преступной организации.

При этом во время второго судебного заседания, которое проходило 28 июня, выяснилось, что в сопроводительных документах Елена Аврамова числилась как повар-стрелок, а не повар-солдат. Сама Аврамова настаивает, что это ошибочная запись.

Также некоторые из подсудимых заявили, что не были ознакомлены с материалами уголовного дела. Однако прокурор представил суду заявления, подписанные обвиняемыми, в которых говорится о прочтении дела. Только один фигурант, по словам обвинителя, отказался знакомиться с документами.



RT продолжит следить за судебным процессом. Следующее заседание назначено на 19 июля.



* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.