Моргун: Мариуполь восстановят в течение трёх лет
Об этом информирует ТАСС.
По словам главы города, этот год станет «ударным».
«Я думаю, что в течение трёх лет мы закроем тему восстановления города», — сказал Моргун.
При этом он добавил, что сегодня ремонтно-восстановительные и строительные работы ведутся на 1,8 тыс. объектов.
Отмечается, что к федеральной программе восстановления города подключены 16 регионов России.
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что для создания технопарка на «Азовстали» в Мариуполе найден стратегический инвестор.
Также вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что в Мариуполе уже началось восстановление железнодорожного вокзала.