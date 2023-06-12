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Моргун: Мариуполь восстановят в течение трёх лет

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Власти Мариуполя рассчитывают, что город будет полностью восстановлен в течение ближайших трёх лет, заявил мэр Олег Моргун.

Об этом информирует ТАСС.

По словам главы города, этот год станет «ударным».

«Я думаю, что в течение трёх лет мы закроем тему восстановления города», — сказал Моргун.

При этом он добавил, что сегодня ремонтно-восстановительные и строительные работы ведутся на 1,8 тыс. объектов.

Отмечается, что к федеральной программе восстановления города подключены 16 регионов России.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что для создания технопарка на «Азовстали» в Мариуполе найден стратегический инвестор.

Также вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что в Мариуполе уже началось восстановление железнодорожного вокзала.

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