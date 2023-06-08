Хуснуллин: восстановление вокзала в Мариуполе уже началось

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что в Мариуполе уже началось восстановление железнодорожного вокзала.

«У нас нормальная ситуация, мы составили все планы восстановления, наметили сроки, бюджет... Идёт восстановление вокзала в Мариуполе», — цитирует его ТАСС.

Хуснуллин добавил, что на данный момент осуществляется перевозка как военных, так и гражданских грузов железнодорожным транспортом.

Для восстановления железнодорожной сети новых регионов предусмотрена трёхлетняя программа, отметил он.

5 июня министр транспорта России Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что аэропорт Мариуполя может возобновить работу в 2024—2025 годах.

Он отметил, что в новых регионах продолжают развивать и наземное сообщение.