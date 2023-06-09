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Пушилин заявил, что для создания технопарка на «Азовстали» найден стратегический инвестор

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Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что для завода «Азовсталь» в Мариуполе, бывшего когда-то укрепрайоном украинских боевиков и серьёзно пострадавшего в ходе боевых действий, найден стратегический инвестор.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Имя стратегического инвестора Пушилин называть пока не стал, отметив, что на данном этапе ещё ведётся подготовительная работа.

«Необходимо всё просчитать, и всё должно вписаться в мастер-план города», — сказал врио главы региона.

Также Пушилин добавил, что комбинат ранее был основным «загрязнителем» Мариуполя, так как строился без учёта и розы ветров, и экологических норм.

Ранее Пушилин рассказал, что для восстановления «Артёмсоли» найден инвестор.

Также врио главы ДНР заявил, что в регионе есть все возможности для развития машиностроения.

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