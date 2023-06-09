Пушилин заявил, что для создания технопарка на «Азовстали» найден стратегический инвестор
Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
Имя стратегического инвестора Пушилин называть пока не стал, отметив, что на данном этапе ещё ведётся подготовительная работа.
«Необходимо всё просчитать, и всё должно вписаться в мастер-план города», — сказал врио главы региона.
Также Пушилин добавил, что комбинат ранее был основным «загрязнителем» Мариуполя, так как строился без учёта и розы ветров, и экологических норм.
Ранее Пушилин рассказал, что для восстановления «Артёмсоли» найден инвестор.
Также врио главы ДНР заявил, что в регионе есть все возможности для развития машиностроения.