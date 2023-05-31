Пушилин заявил, что в ДНР есть все возможности для развития машиностроения
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Об этом сообщает ТАСС.
По словам врио главы региона, в ДНР есть все возможности для развития этой отрасли экономики.
«Сейчас мы концентрируем на этом внимание, потому что нам важны те предприятия, которые идут в высокую добавленную стоимость», — сказал Пушилин.
Он также добавил, что важную роль в развитии машиностроения на сегодняшний день играет поддержка федерального центра.
В начале мая Пушилин сообщал, что в Мариупольском морском торговом порту загрузили зерном из ДНР первое судно.
Ранее немецкий активист Фолькер Чапке заявил, что Мариуполь активно восстанавливается после боевых действий и в город возвращается жизнь.