Пушилин заявил, что в ДНР есть все возможности для развития машиностроения

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что машиностроение является одним из приоритетных направлений в регионе.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам врио главы региона, в ДНР есть все возможности для развития этой отрасли экономики.

«Сейчас мы концентрируем на этом внимание, потому что нам важны те предприятия, которые идут в высокую добавленную стоимость», — сказал Пушилин.

Он также добавил, что важную роль в развитии машиностроения на сегодняшний день играет поддержка федерального центра.

В начале мая Пушилин сообщал, что в Мариупольском морском торговом порту загрузили зерном из ДНР первое судно.

Ранее немецкий активист Фолькер Чапке заявил, что Мариуполь активно восстанавливается после боевых действий и в город возвращается жизнь.