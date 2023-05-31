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Пушилин заявил, что в ДНР есть все возможности для развития машиностроения

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Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что машиностроение является одним из приоритетных направлений в регионе.
Пушилин заявил, что в ДНР есть все возможности для развития машиностроения
  • © РИА Новости / Сергей Батурин

Об этом сообщает ТАСС.

По словам врио главы региона, в ДНР есть все возможности для развития этой отрасли экономики.

«Сейчас мы концентрируем на этом внимание, потому что нам важны те предприятия, которые идут в высокую добавленную стоимость», — сказал Пушилин.

Он также добавил, что важную роль в развитии машиностроения на сегодняшний день играет поддержка федерального центра.

В начале мая Пушилин сообщал, что в Мариупольском морском торговом порту загрузили зерном из ДНР первое судно.

Ранее немецкий активист Фолькер Чапке заявил, что Мариуполь активно восстанавливается после боевых действий и в город возвращается жизнь.

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