Пушилин: в торговом порту Мариуполя загрузили первое судно с зерном из ДНР
- РИА Новости
«Как и было запланировано, в Мариупольском морском торговом порту загрузилось первое судно с зерном из Донецкой Народной Республики», — написал он в Telegram.
Пушилин подчеркнул, что организация вывоза зерна за пределы российского региона позволит «оживить один из важнейших секторов экономики — сельское хозяйство».
Ранее в Мариуполе запустили первый восстановленный участок трамвайных путей. В эксплуатацию введено больше десяти километров пути.