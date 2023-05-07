Пушилин: в торговом порту Мариуполя загрузили первое судно с зерном из ДНР

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в Мариупольском морском торговом порту загрузили зерном из ДНР первое судно .

«Как и было запланировано, в Мариупольском морском торговом порту загрузилось первое судно с зерном из Донецкой Народной Республики», — написал он в Telegram.

Пушилин подчеркнул, что организация вывоза зерна за пределы российского региона позволит «оживить один из важнейших секторов экономики — сельское хозяйство».

Ранее в Мариуполе запустили первый восстановленный участок трамвайных путей. В эксплуатацию введено больше десяти километров пути.