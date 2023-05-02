Пушилин пообещал ежедневное обеспечение жителей ДНР водой к концу июня

Короткая ссылка
Жители ДНР смогут получать воду ежедневно по новому водоводу к концу июня, заявил врио главы республики Денис Пушилин.
Пушилин пообещал ежедневное обеспечение жителей ДНР водой к концу июня
  • РИА Новости

«В июне мы уже выходим на график через день, к концу июня — ежедневно, тоже пока по часам, потому что Донбасс сможет обеспечиваться в полной мере водой после освобождения канала Северский Донец», — сказал он.

В апреле в ДНР на водоводе Дон — Северский Донец — Донбасс запустили первую насосную станцию для наполнения резервуаров, начался забор воды из реки Дон.

В феврале заместитель директора Ростовского завода котельного оборудования Павел Макаров сообщил о поставке первых пяти котельных контейнерного типа в Мариуполь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить