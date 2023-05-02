Пушилин пообещал ежедневное обеспечение жителей ДНР водой к концу июня

Жители ДНР смогут получать воду ежедневно по новому водоводу к концу июня, заявил врио главы республики Денис Пушилин.

«В июне мы уже выходим на график через день, к концу июня — ежедневно, тоже пока по часам, потому что Донбасс сможет обеспечиваться в полной мере водой после освобождения канала Северский Донец», — сказал он.

В апреле в ДНР на водоводе Дон — Северский Донец — Донбасс запустили первую насосную станцию для наполнения резервуаров, начался забор воды из реки Дон.

В феврале заместитель директора Ростовского завода котельного оборудования Павел Макаров сообщил о поставке первых пяти котельных контейнерного типа в Мариуполь.