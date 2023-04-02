В ДНР на водоводе Дон — Северский Донец — Донбасс запустили первую насосную станцию

В Донецкой Народной Республике (ДНР) на водоводе Дон — Северский Донец — Донбасс запустили первую насосную станцию для наполнения резервуаров, начался забор воды из реки Дон.

Об этом, как пишет РИА Новости, заявили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что водовод планируют проложить двумя нитями трубопровода по 200 км каждая, с накопителями воды на 10 тыс. куб. м, электроподстанциями и насосными станциями.

Мощность водовода составит до 300 тыс. куб. м воды ежедневно.

В феврале заместитель директора Ростовского завода котельного оборудования Павел Макаров сообщил о поставке первых пяти котельных контейнерного типа в Мариуполь.

6 марта министр обороны России Сергей Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса, в том числе в Мариуполе.

Министру показали возведённые силами военных строителей многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов.