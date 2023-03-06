Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры в Мариуполе
- РИА Новости
«В городе Мариуполе Донецкой Народной Республики глава российского военного ведомства проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений», — говорится в сообщении министерства.
Министру показали возведённые силами военных строителей многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов.
Шойгу также доложили о строящихся в Мариуполе современном комплексе Федерального медико-биологического агентства России, новом жилом микрорайоне из шести девятиэтажных многоквартирных домов, школы и детских садов.
Министр заслушал доклад о строительстве водовода, соединяющего Ростовскую область и ДНР.
Водовод из реки Дон в канал Северский Донец — Донбасс будет обеспечивать водой многие населённые пункты региона, пояснили в Минобороны.
Как отмечал вице-премьер России Марат Хуснуллин, трёхлетний план по восстановлению Мариуполя можно выполнить за два года.