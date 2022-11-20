Хуснуллин: трёхлетний план по восстановлению Мариуполя можно выполнить за два года

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что трёхлетний план по восстановлению Мариуполя можно выполнить за два года. Об этом он сказал по итогам поездки в город, где встретился с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

Всего в Мариуполе работают 28 тыс. строителей, сообщил Хуснуллин.

«Идём хорошими темпами, сейчас восстанавливаем порядка 1250 объектов, при этом уже восстановлено 150 домов! Есть проблема по подключению к сетям, но активно с ней работаем и обращения жителей слышим!» — написал вице-премьер в Telegram.

В настоящее время подано тепло в 475 домов, до конца года планируется обеспечить подключение 1 тыс. объектов, добавил он.

«В целом планируем наш трёхлетний план по восстановлению города выполнить за два года», — заключил Хуснуллин.

Ранее специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершили возведение двух многоэтажных домов в Мариуполе. Всего до конца 2022 года городу передадут 12 пятиэтажек на 1011 квартир.