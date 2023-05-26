Немецкий активист Чапке: Мариуполь активно восстанавливается, в город возвращается жизнь

Председатель «Прусского общества Берлин — Бранденбург» Фолькер Чапке заявил, что Мариуполь активно восстанавливается после боевых действий и в город возвращается жизнь.

Об этом сообщают «Известия».

«Там уже построили целый новый район за четыре месяца», — рассказал активист.

По словам Чапке, он был очень впечатлён тем, «как люди относятся ко всему» и что они возвращаются в город.

Также активист отметил, что за время своего визита в Мариуполь он увидел полностью разрушенные жилые дома и строящиеся для мариупольцев новые ЖК.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин анонсировал праздник выпускников «Алые паруса» в Мариуполе на берегу Азовского моря.

Также сообщалось, что в Мариуполе с начала года сдали 2400 квартир.