Немецкий активист Чапке: Мариуполь активно восстанавливается, в город возвращается жизнь
Об этом сообщают «Известия».
«Там уже построили целый новый район за четыре месяца», — рассказал активист.
По словам Чапке, он был очень впечатлён тем, «как люди относятся ко всему» и что они возвращаются в город.
Также активист отметил, что за время своего визита в Мариуполь он увидел полностью разрушенные жилые дома и строящиеся для мариупольцев новые ЖК.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин анонсировал праздник выпускников «Алые паруса» в Мариуполе на берегу Азовского моря.
Также сообщалось, что в Мариуполе с начала года сдали 2400 квартир.