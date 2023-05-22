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Пушилин анонсировал праздник выпускников «Алые паруса» в Мариуполе

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Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» анонсировал праздник выпускников «Алые паруса» в Мариуполе на берегу Азовского моря.
Пушилин анонсировал праздник выпускников «Алые паруса» в Мариуполе
  • © РИА Новости / Сергей Батурин

По его словам, школьники из ДНР поедут, как и в прошлом году, в Санкт-Петербург в рамках договорённости с губернатором города Александром Бегловым.

«С учётом того, что у нас выпускников гораздо больше, также на берегу Азовского моря будет организован праздник уже наш местный. И я уверен, что он станет традиционным — «Алые паруса» на берегу Азовского моря», — цитирует Пушилина РИА Новости.

Врио главы ДНР добавил, что поучаствовать в мероприятии смогут отличники, спортсмены и другие ученики с высокими достижениями.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2022 году участвовали около 1,2 млн человек.

Праздник открылся 24 июня торжественной речью губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, а завершился проходом брига «Россия» под салют в акватории Невы у Дворцовой площади.

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