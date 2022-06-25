МВД: около 1,2 млн человек приняли участие в празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге приняли участие около 1,2 млн человек.
МВД: около 1,2 млн человек приняли участие в празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«В ночь с 24 на 25 июня в Северной столице прошли мероприятия, посвящённые всероссийскому празднику выпускников школ «Алые паруса». В них приняли участие в общей сложности 1,2 млн человек, в том числе около 65 тыс. выпускников школ», — цитирует Волк Интерфакс.

Она отметила, что во время праздника не было зарегистрировано каких-либо происшествий или правонарушений.

Праздник выпускников «Алые паруса» открылся 24 июня торжественной речью губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, а завершился проходом брига «Россия» под салют в акватории Невы у Дворцовой площади.

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