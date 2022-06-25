Праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге завершили проходом брига «Россия»

Короткая ссылка
Праздник выпускников «Алые паруса» завершён торжественным проходом брига «Россия» под салют в акватории Невы у Дворцовой площади.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в этом году к алым парусам добавили паруса синего и белого цветов.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга открыл праздник выпускников «Алые паруса», обратившись к публике с речью.

По словам губернатора, для выпускников сейчас наступило время покорять личные высоты и трудиться на благо родины.

По традиции он открыл церемонию «Алых парусов» ударом в рынду.

Основной концерт начался в 22:00. Среди хедлайнеров — The Hatters и Полина Гагарина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить