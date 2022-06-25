Праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге завершили проходом брига «Россия»
Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что в этом году к алым парусам добавили паруса синего и белого цветов.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга открыл праздник выпускников «Алые паруса», обратившись к публике с речью.
По словам губернатора, для выпускников сейчас наступило время покорять личные высоты и трудиться на благо родины.
По традиции он открыл церемонию «Алых парусов» ударом в рынду.
Основной концерт начался в 22:00. Среди хедлайнеров — The Hatters и Полина Гагарина.