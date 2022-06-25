Праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге завершили проходом брига «Россия»

Праздник выпускников «Алые паруса» завершён торжественным проходом брига «Россия» под салют в акватории Невы у Дворцовой площади.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в этом году к алым парусам добавили паруса синего и белого цветов.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга открыл праздник выпускников «Алые паруса», обратившись к публике с речью.

По словам губернатора, для выпускников сейчас наступило время покорять личные высоты и трудиться на благо родины.

По традиции он открыл церемонию «Алых парусов» ударом в рынду.

Основной концерт начался в 22:00. Среди хедлайнеров — The Hatters и Полина Гагарина.