Губернатор Санкт-Петербурга открыл праздник «Алые паруса»

Губернатор Санкт-Петербурга открыл праздник выпускников «Алые паруса», обратившись к публике с речью.

По словам губернатора, для выпускников сейчас наступило время покорять личные высоты и трудиться на благо родины.

Беглов акцентировал внимание на присутствующих на празднике гостях из Мариуполя.

«Сегодня удивительная и волшебная ночь... Самое важное, что мы сейчас все вместе. Сегодня с нами ребята из Донбасса, из города-побратима Мариуполя. Они здесь, они с нами навсегда. Я желаю вам успехов, удачи. Мы верим в вас, берегите Россию», — цитирует губернатора Пятый канал.

По традиции он открыл церемонию «Алых парусов» ударом в рынду.

Основной концерт начался в 22:00. Среди хедлайнеров — The Hatters и Полина Гагарина.

Также по Неве пройдёт бриг с алыми парусами.