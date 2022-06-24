Губернатор Санкт-Петербурга открыл праздник «Алые паруса»
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По словам губернатора, для выпускников сейчас наступило время покорять личные высоты и трудиться на благо родины.
Беглов акцентировал внимание на присутствующих на празднике гостях из Мариуполя.
«Сегодня удивительная и волшебная ночь... Самое важное, что мы сейчас все вместе. Сегодня с нами ребята из Донбасса, из города-побратима Мариуполя. Они здесь, они с нами навсегда. Я желаю вам успехов, удачи. Мы верим в вас, берегите Россию», — цитирует губернатора Пятый канал.
По традиции он открыл церемонию «Алых парусов» ударом в рынду.
Основной концерт начался в 22:00. Среди хедлайнеров — The Hatters и Полина Гагарина.
Также по Неве пройдёт бриг с алыми парусами.