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Боевики «Азова» в Турции получают $728 в сутки и просят оплатить отдых семьям

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Украинский посол в Турции Василий Боднар в мае запросил у МИД Украины разрешение продлить на 90 дней выплату находящимся в Турции боевикам «Азова»*.

Об этом сказано в его письме руководству второго территориального департамента украинского ведомства.

Как передаёт РИА Новости, в документе он просит согласовать продление превышения суммы суточных расходов ($62) и предельной суммы расходов на наём жилого помещения за сутки ($120) до $248 и $480 для «освобождённых из российского плена» военнослужащих военной части 3057 Национальной гвардии Украины и части А2802 ВС Украины.

Боднар также заявил о просьбе Сергея Волынского (позывной Волына) и Дениса Прокопенко (позывной Редис) организовать выезд на отдых в Турцию их родственников за государственный счёт.

Ранее сообщалось о письме руководителя Центра по восстановлению мира украинского Министерства реинтеграции Александра Смирнова секретарю координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрию Усову.

Из него стало известно, что в Киеве дали предписание при обмене в первую очередь возвращать боеспособных солдат и офицеров «Азова».

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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