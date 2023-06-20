РИА Новости: Киев дал предписание при обмене в первую очередь возвращать офицеров «Азова»
Об этом говорится в письме руководителя «Центра по восстановлению мира» украинского Министерства реинтеграции Александра Смирнова секретарю координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрию Усову.
Сообщение передаёт РИА Новости.
«a) военнослужащие воинской части 3057 Национальной гвардии Украины (в состав этой части входит отряд особого назначения «Азов». —RT)», — сказано в документе.
Вторыми в списке значатся офицеры управления действиями подразделений сухопутных войск, ВВС, ракетных войск и артиллерии, военно-морских сил, морской пехоты, а также ПВО.
Далее речь идёт о лицах рядового, сержантского и старшинского состава, а также о лицах офицерского, рядового, сержантского и старшинского состава с другими ВУС, не имеющих ранений.
Последними в списке идут военнопленные, потерявшие способность воевать, — имеющие ранения и травмы.
17 июня российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжать обмен военнопленными с Украиной.
По словам российского лидера, процесс обмена пленными между сторонами постоянно идёт.
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военнослужащие стали чаще сдаваться в плен.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.