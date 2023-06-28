В Ростове-на-Дону началось рассмотрение дела в отношении 22 боевиков «Азова»

В Ростове-на-Дону началось рассмотрение дела в отношении боевиков «Азова»*. По сравнению с прошлым заседанием, прошедшим 14 июня, на скамье подсудимых два новых фигуранта. Всего число обвиняемых достигло 22. Весной 2022 года они принимали активное участие в боевых действиях в Мариуполе и были взяты в плен.

«Сегодня суд установит личности двух новых участников процесса, которые не присутствовали на прошлом заседании по состоянию здоровья», — сообщили RT в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Далее начнётся рассмотрение дела по существу.

Боевиков «Азова» обвиняют по двум статьям УК России — «Насильственный захват власти» и «Участие в террористической организации».

По данным статьям назначается наказание, предусматривающее лишение свободы на срок до 20 лет.

Ожидается, что по итогам заседания прокуратура огласит обвинительное заключение.

Как сообщал RT ранее, первое слушание по делу азовцев состоялось 14 июня 2023 года. Тогда двое подсудимых не были доставлены в суд из-за болезни.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.