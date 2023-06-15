В Ростове-на-Дону начался судебный процесс над боевиками «Азова»

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону начал рассмотрение дела в отношении 24 предполагаемых участников нацбатальона «Азов»*. Об этом RT сообщили в пресс-службе суда. 15 мужчинам и девяти женщинам предъявлены обвинения в участии в террористической организации, насильственном захвате власти и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Подсудимым грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного.

На первом судебном заседании, прошедшем 14 июня, выяснилось, что двое из 24 обвиняемых были переданы украинским властям в обмен на пленных россиян и не примут участие в судебных процессах. Об этом сообщил гособвинитель. Ещё двое подсудимых не были доставлены в суд из-за болезни.

Как было заявлено в суде, предварительное следствие по делу вело следственное управление Генеральной прокуратуры ДНР.

Подсудимым вменяется совершение преступлений группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и других.

Следующее заседание состоится 28 июня.

Ранее RT сообщал, что суд в ЛНР приговорил к восьми годам колонии солдата ВСУ, похитившего офицера СЦКК.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.