Суд в ЛНР приговорил к восьми годам колонии солдата ВСУ, похитившего офицера СЦКК
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по ЛНР.
По данным ведомства, боец ВСУ вместе с двумя сослуживцами захватил в плен офицера представительства ЛНР в СЦКК.
«Ограничив свободу его передвижения, они отвезли мужчину в неизвестное место, где удерживали более 140 дней», — говорится в сообщении.
Ранее суд в ДНР приговорил боевика националистического объединения «Азов»* Национальной гвардии Украины Рената Алиева к 20 годам колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.