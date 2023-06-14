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Суд в ЛНР приговорил к восьми годам колонии солдата ВСУ, похитившего офицера СЦКК

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Суд в Луганской Народной Республике приговорил к восьми годам колонии строго режима солдата ВСУ, похитившего в 2021 году у пункта пропуска «Первомайск — Золотое» офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Суд в ЛНР приговорил к восьми годам колонии солдата ВСУ, похитившего офицера СЦКК
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по ЛНР.

По данным ведомства, боец ВСУ вместе с двумя сослуживцами захватил в плен офицера представительства ЛНР в СЦКК.

«Ограничив свободу его передвижения, они отвезли мужчину в неизвестное место, где удерживали более 140 дней», — говорится в сообщении.

Ранее суд в ДНР приговорил боевика националистического объединения «Азов»* Национальной гвардии Украины Рената Алиева к 20 годам колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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