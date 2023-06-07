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Суд в ДНР приговорил боевика «Азова» к 20 годам колонии за убийство мирного жителя

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Суд в ДНР приговорил боевика националистического объединения «Азов»* Национальной гвардии Украины Рената Алиева к 20 годам колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе.
Суд в ДНР приговорил боевика «Азова» к 20 годам колонии за убийство мирного жителя
  • РИА Новости

Как было установлено следствием и судом, в начале апреля 2022 года Алиев в Мариуполе произвёл по безоружному прохожему не менее пяти прицельных выстрелов из автоматического оружия. В результате гражданин скончался на месте, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Его признали виновным в убийстве по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды, в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооружённом конфликте запрещённых методов.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя — представителя военной прокуратуры Объединённой группировки войск (сил) и приговорил Алиева к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — заявили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к 17 годам колонии строгого режима украинского военного из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Романа Косенко, который бросил гранату в окно одного из домов в Мариуполе.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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