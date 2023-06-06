Бросивший гранату в окно дома морпех ВСУ Косенко приговорён судом ДНР к 17 годам колонии

Верховный суд ДНР приговорил к 17 годам колонии строгого режима украинского военного из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Романа Косенко, который бросил гранату в окно одного из домов в Мариуполе.

Об этом сообщила Главная военная прокуратура.

Установлено, что 19 марта 2022 года Косенко в частном жилом секторе в Мариуполе забросил наступательную гранату в окно одного из домов, чтобы совершить убийство и запугать мирное население ДНР.

«В результате взрыва повреждены стены, остекление дома и его ограждение. Находившиеся в доме жильцы не пострадали», — сказано в сообщении.

Ранее Верховный суд ДНР вынес приговор военнослужащим полка «Азов»* Евгению Высоцкому и Александру Педаку за убийство мирных граждан.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.