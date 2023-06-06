Бросивший гранату в окно дома морпех ВСУ Косенко приговорён судом ДНР к 17 годам колонии
- РИА Новости
Об этом сообщила Главная военная прокуратура.
Установлено, что 19 марта 2022 года Косенко в частном жилом секторе в Мариуполе забросил наступательную гранату в окно одного из домов, чтобы совершить убийство и запугать мирное население ДНР.
«В результате взрыва повреждены стены, остекление дома и его ограждение. Находившиеся в доме жильцы не пострадали», — сказано в сообщении.
Ранее Верховный суд ДНР вынес приговор военнослужащим полка «Азов»* Евгению Высоцкому и Александру Педаку за убийство мирных граждан.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.