Суд ДНР приговорил к 25 годам тюрьмы двух боевиков «Азова» за убийство мирных граждан
31 мая 2023

Суд ДНР приговорил к 25 годам тюрьмы двух боевиков «Азова» за убийство мирных граждан

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Суд ДНР приговорил к 25 годам тюрьмы двух боевиков «Азова» за убийство мирных граждан

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Верховный суд ДНР вынес приговор военнослужащим полка «Азов»* Евгению Высоцкому и Александру Педаку, сообщает пресс-служба СК России.

По данным следствия, с 13 по 14 марта 2022 года военнослужащие оборудовали в Мариуполе наблюдательный пост в квартире многоэтажного здания, окна которой выходили на проспект Мира.

Как установил суд, во время дежурства боевики заметили безоружных мужчин в гражданской одежде, шедших в сторону их поста, и открыли по ним огонь. Двое прохожих погибли.

Во время допросов Высоцкий и Педак показали, что таким образом хотели запугать местное население.

Пресс-служба Главной военной прокуратуры отмечает, что суд согласился с позицией представителя военной прокуратуры Объединённой группировки войск и приговорил Педака и Высоцкого к 25 годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее RT сообщал, что в ДНР боевика «Азова» приговорили к пожизненному заключению за убийство жителей Мариуполя.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.